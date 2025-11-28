Yoane Wissa antrenmanlara döndü

29 yaşındaki Yoane Wissa, 1 Eylül 2025 tarihinde 57,70 milyon euro karşılığında Brentford'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

Alexander Isak'ın yerini doldurması için transfer edilen Demokratik Kongolu futbolcu, milli takım kampında sakatlanmış ve yeni takımının formasını bir türlü giyememişti.

Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, Wissa'nın antrenmanlara döndüğünü açıkladı.

"PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN KALDIM"

Yoane Wissa'nın mevcut durumu hakkında basın mensuplarına bilgi veren 47 yaşındaki teknik adam, "Şu an çok iyi durumda. Çarşamba günü ilk defa bizimle çalıştı ve gösterdiği performanstan çok memnun kaldım. İlk kez rekabetçi bir şekilde antrenman yaptı, bugün vücudunun buna nasıl reaksiyon vereceğini göreceğiz. Kafamızda onun dönüşü ile ilgili bir tarih var ancak bunu kendime saklamam daha iyi olur. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama onu en yakın zamanda kadroya dahil etmek istediğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Howe, 35 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'in de hamstring sakatlığı sebebiyle bir ay sahalardan uzak kalacağını da belirtti.