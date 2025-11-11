Yoğun maç fikstüründen şikayetçilerdi: Arsenal ve Crystal Palace'ın maçlarının tarihleri değiştirildi

Arsenal ve Crystal Palace, 23 Aralık 2025 tarihinde İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Ancak Premier Lig fikstürüne göre 21 Aralık 2025 tarihinde iki takımında maçı bulunmakta.

İki kulüpte oyuncuların 72 saatlik yeterli dinlenme süresine erişemeyeceğini öne sürerek fikstürde değişiklik talebinde bulunmuştu.

Premier Lig yönetimi, Arsenal ve Crystal Palace'ın bu talebini kabul etti. Düzenlenen yeni fikstüre göre iki takım da 21 Aralık tarihinde oynamaları gereken maçları 20 Aralık tarihinde oynayacak.

Premier Lig'in fikstür değişikliği açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncu sağlığı Premier Lig için en önemli önceliktir. Bu sebeple Arsenal ve Crystal Palace kulüplerinin taleplerini kabul ediyor ve fikstürlerinde değişikliğe gidiyoruz. “Bu aynı zamanda, genişletilmiş UEFA müsabakalarının yerel fikstür takvimi üzerindeki etkisinin bir başka kanıtıdır. Bu değişikliklere uyum sağlamadaki iş birlikleri için Leeds United ve Everton'a teşekkür ediyoruz.”