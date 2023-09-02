Yokluktan doğan golcü Enis Destan

2021-2022 sezonunda Altınordu'dan 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Enis Destan, geçen hafta takımının 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol kaydetti.



YOKLUKTAN DOĞAN GOLCÜ ENİS DESTAN



Trabzonspor'da geçen sezon Polonya'nın Warta Poznan takımına 75 bin euro karşılığında kiralanın ve burada 422 dakika süre alarak 1 gol atan Destan, bu sezon bordo-mavili takımda adeta yokluktan doğdu.



Sezon sonundan itibaren Dinamo Zagreb'ten kadroya katılmak istenen Bruno Petkovic'in transferinin bir türlü gerçekleşememesi Maxi Gomez'in de İspanya'nın Cadiz Kulübü'ne kiralanmasıyla bordo-mavili takım santrfor konusunda sıkıntı yaşadı. Umut Bozok'un da ilk 3 haftada gol atamamasıyla formayı giyen Destan, bunu iyi değerlendirdi.



101 DAKİKADA 2 GOL



Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan, Galatasaray maçında son 18 dakika, Çaykur Rizespor maçında son 20 dakika forma giyen Destan, Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de yer alarak 63 dakika sahada mücadele etti.



Çaykur Rizespor maçında son 20 dakikada 1 gol atan, Kasımpaşa maçında da fileleri 1 kez havalandıran Destan, 101 dakikaya 2 gol sığdırdı.



BARDHİ'DEN 8. GOL



Trabzonspor'un geçen sezon başında İspanya'nın Levanta Kulübü'nden kadrosuna kattığı Enis Bardhi'de, bordo-mavili takımda ligde iki sezonda 8. golüne ulaştı.



Geçen sezonu 6 golle tamamlayan Bardhi, bu sezon ise 4 maçta 307 dakika sahada kalarak 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Al-Ittihad'ın Salah ısrarı: 175 milyon euroyu gözden çıkardılar Haberi Görüntüle