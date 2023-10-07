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Yönetim kurulundan değişim kararı: Trabzonspor'da Nenad Bjelica gönderiliyor

Trabzonspor'da Nenad Bjelica için yönetim kurulundan değişim kararı çıktı. Son kararı vermesi için Başkan Ertuğrul Doğan'a tam yetki verildi.

Yönetim kurulundan değişim kararı: Trabzonspor'da Nenad Bjelica gönderiliyor

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un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Nenad Bjelica için değişikliğin uygun olabileceğine dair bir karar aldı.

Sabah'ın haberine göre; Son kararı vermesi için Başkan Ertuğrul Doğan'a tam yetki verildi.

3 ADAY VAR

Trabzonspor için Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şenol Güneş olmak üzere 3 teknik direktör adayı öne çıkıyor.

Trabzonspor Bjelica ile deplasmanlarda kayıp

Trabzonspor Bjelica ile deplasmanlarda kayıp

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