Yönetim kurulundan değişim kararı: Trabzonspor'da Nenad Bjelica gönderiliyor

Trabzonspor’un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Nenad Bjelica için değişikliğin uygun olabileceğine dair bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre; Son kararı vermesi için Başkan Ertuğrul Doğan'a tam yetki verildi.
3 ADAY VAR
Trabzonspor için Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şenol Güneş olmak üzere 3 teknik direktör adayı öne çıkıyor.
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