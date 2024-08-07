Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahne alıyor. Kulüpler bazında en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Galatasaray, Young Boys ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman?



YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile 21 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZONDA 36 TAKIM



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.



Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.



İLK 8 SIRADAKİ TAKIMLAR SON 16 TURUNA KALACAK



Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.



Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

