UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ve Galatasaray mücadele edecek. Galatasaray, İsviçre ekiplerinden Young Boys'u yenip, kendi sahasında oynayacağı maça daha rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile 21 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.



İsviçre Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

