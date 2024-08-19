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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan ilk maçta iyi bir performans sergileyip, rövanş maçına avantajlı çıkmak isteyen Galatasaray, Young Boys karşısında galibiyet arayacak. Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

play-off turu maçında Young Boys ve mücadele edecek. Galatasaray, İsviçre ekiplerinden Young Boys'u yenip, kendi sahasında oynayacağı maça daha rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile 21 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU YARIN BAŞLIYOR

'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den 'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 yapılacak.

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:

Yarın:

GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 Ağustos Çarşamba:

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

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