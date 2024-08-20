Young Boys hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Young Boys hakkında bilgiler

BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

YOUNG BOYS BAŞARILARI



Super League:



Şampiyonluk (17): 1902-03, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1919-20, 1928-29, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1985-86, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23, 2023-24



Schweizer Cup:



Şampiyonluk (8): 1929-30, 1944-45, 1952-53, 1957-58, 1976-77, 1986-87, 2019-20, 2022-23



UEFA Kupa Galipleri Kupası:



Çeyrek final (1): 1986



Coppa delle Alpi



Şampiyonluk (1): 1974