NTV.COM.TR’ye geri dön

Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?

Youssef En-Nesyri, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverin merak edip araştırdığı futbolcular arasında yer almaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

En-Nesyri, daha önce ülkenin 20 yaş altı genç takımları tarafından kapsanmasının ardından 2016 yılında 18 yaşında ilk uluslararası çıkışını yaptı.

Fas'ın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarına seçildi.

Ayrıca 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Afrika Uluslar Kupası için seçildi.

Youssef En-Nesyri, 2023-2024 sezonunda çıktığı 41 maçta 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...