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Youssef En-Nesyri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya 19,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı. Bu gelişmenin ardından Youssef En-Nesyri hakkındaki özel yaşam ve kariyere dair araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Youssef En-Nesyri kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda formasını terletecek olan En-Nesyri'nin kariyeri futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Youssef En-Nesyri hakkında bilgiler...

YOUSSEF EN-NESYRİ ?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

En-Nesyri, daha önce ülkenin 20 yaş altı genç takımları tarafından kapsanmasının ardından 2016 yılında 18 yaşında ilk uluslararası çıkışını yaptı.

Fas'ın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarına seçildi.

Ayrıca 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Afrika Uluslar Kupası için seçildi.

Youssef En-Nesyri, 2023-2024 sezonunda çıktığı 41 maçta 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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