Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı. Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

