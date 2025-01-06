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Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 lig maçında 5 gol attı.

Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol

Trendyol 'in 18. haftasında , evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı. Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DA 3 GOL

Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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