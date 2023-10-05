Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. İşte, Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı tarihi...



Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma günü yapılacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.



Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

