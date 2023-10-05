NTV.COM.TR’ye geri dön

Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol 'in 8. haftasında 'u konuk edecek. Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. İşte, Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı tarihi...

Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma günü yapılacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...