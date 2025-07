Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yeni transferini açıkladı

Samsunspor'da 60. yıl kutlamaları taraftara transfer müjdeleriyle taçlanıyor. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekizli sağ bek Joe Mendes ile anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.



"HER KONUDA ANLAŞTIK"



Başkan Yıldırım paylaşımında, "Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor Büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun! 60. Yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"FAVORİ MEYVENİZ PEK YAKINDA"



Taraftarı heyecanlandıran açıklamanın sonunda ise bir başka transferin sinyali verildi: "Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak."



Kırmızı-beyazlı ekipte transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.