Yüksel Yıldırım: "Türkiye'de 5 büyük var dedirtmek istiyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına, taraftara şirin görünmek için para harcayarak transfer yapılamayacağına şahit olduklarını söyledi.



Türk futboluna örnek olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Bizim gibi yapıların çoğalmasıyla Türk futbolu daha başarılı yerlere gelecek. Biz sahipli bir kulübüz. Ayağımızı yorganına göre uzatmayı biliyoruz. Taraftar istedi diye transfer yapmayan bir kulübüz. Sadece ihtiyaçlar, hedefler için gerekli transferleri harcama limitleri içinde kalarak yapıyoruz. Bu sene 1 milyar 50 milyon lira harcama limitimiz var. Yaklaşık 21 milyon avro yapıyor. Bu bütçeyle tüm futbol harcamasını karşılamak zorundasınız. Maaşlar, bonservis ücretleri, teknik heyet maliyeti bunlardan karşılanıyor." ifadelerini kullandı.



Samsunspor'un transfer yasağı olduğu sezonda ligi üçüncü bitirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bunun tesadüf olmadığını göstermemiz lazım. Hedeflere sağlam ve emin adımlarla gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz var, kalıcı ve sürdürülebilir başarı yakalamak. Türkiye'de 'dört büyük' diye bir tanım var. Artık, 'dört büyük yok, beş büyük var' dedirtmek istiyorum." diye konuştu.



Samsun'un kendisine yakışır bir futbol takımına sahip olacağına işaret eden Yıldırım, "Samsun'un Türkiye'deki ekonomik yerine baktığımızda ilk 20'de değil, ancak futbolda bu oluyor. Bunu Trabzon yıllardır başarıyla yapıyor. Demek ki bunlar yapılıyormuş. İlk 5 içinde olmak istiyoruz. Samsunspor geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligi üçüncü bitirip transfer yasağı, mütevazı bütçesi ile bunu yapmışsa, bu iki takımı çıkarttığınızda Süper Lig'in şampiyonu diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, futbol olarak Türkiye'nin Avrupa'daki yerinin yakışmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Avrupa'da 9 ya da 10. sıradayız. Avrupa'da en büyük altıncı büyük futbol ülkesi olmamamız için hiçbir engel yok. Portekiz 100 milyon avroluk oyuncular satıyor. Bizde daha yeni nesil oyuncularımız Avrupa'ya gidiyor. Ferdi Kadıoğlu bunlardan bir örnek. 20, 25 ve 30 milyon avroluk satışlar yaptık. Neden 50, 100 milyon avroluk oyuncular göndermeyelim. Yetenekli, eğitimli genç nesil geliyor. Biz de bunları görerek Samsunspor olarak futbol akademisi yaptık. 5 sahamız var, her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. Yurt dışından hocalar getirdik. 300'e yakın öğrenci akademimizde eğitim görüyor. Hedefimiz futbol zekası çok yukarıda, analitik düşünebilen, futbolun her unsurunu öğrenen oyuncular yetiştirmek."



Anadolu'daki takımlara örnek olmak istediklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"2025-2026 sezonu daha zor olacak. Çünkü gerçekten artık bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Siz 10 yıl önce, 5 yıl önce Türkiye'de 20 milyon, 30 milyon avroya bir oyuncu transferi deseniz, 'Böyle bir şey olur mu?' derlerdi. Bugün Galatasaray, Türkiye'de transfer rekorunu kırdı. Osimhen'in transferi 80 milyon avroyu geçiyor. 10 yıl sonra belki başka bir takım 100 milyona oyuncu getirecek. Bu Türk futbolunun marka değerinin artması demek. İyi oyuncular getirebilirsek inanıyorum ki Türk futbolu, Avrupa'da en çok seyredilen 6. lig olacaktır."



Dünya futbolunda değişimin başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Özellikle Amerika meşeli yatırımcılar, futbolun göbeğine girmeye başladı. ABD ve İngiltere bu işte önde. Sonrasında Almanya, İtalya geliyor. İnşallah Türkiye de bu kervana katılacaktır. Bunun yapılması için kulüplerin dernek statüsünden çıkıp şirketleşmesi gerekiyor. Ondan sonra Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetiliyor olması lazım. Kulüpler ve federasyon olarak Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalışmalar yapmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.