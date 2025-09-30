Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: "Adını duyunca eyvah dedim"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ekol Sports'a konuşan Yıldırım; Süper Lig, Fenerbahçe ve gündemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Yıldırım'ın sözleri:
"HOCAYI DUYUNCA EYVAH DEDİM"
"Fenerbahçe'nin parası var, istese iyi bir hoca getirebilirdi. Ben bu hocayı duyunca "Eyvah" dedim. Hocanın başarısı yok. Fenerbahçe camiası 10 küsur senedir şampiyon olamamış. Böyle bir kaosun içine getiriyorsan, hiç kimsenin laf edemeyeceği birini getirmelisin. Sadettin Saran'ın suçu ne? Geldi pimi çekilmiş bombayı kucağında buldu."
"FENERBAHÇE BANA KEŞKE OĞUZ AYDIN'I VERSE"
"Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı verse keşke bana, oynamıyor. Kerem geldi, oynama şansı az. Böyle çok iyi oyuncular var, oynama vakti bulamıyor. Boşuna neden yabancılara para vereyim. Büyük takımlar, Anadolu takımlarına kolay kolay oyuncu vermiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Anadolu'dan iyi oyuncu alıp zayıflatırlar ama oyuncu vermezler."
"DÖRT BÜYÜKLER BENİM DİREKT RAKİBİM"
"Geçen sene Beşiktaş'ın önünde bitirdik. Ben iyi niyetle Türk futboluna geldim, kendi paramı harcıyorum. Birilerinin parasını hokkabazlık yaparak şey yapmıyorum. Fenerbahçe maçı öncesi geliyorsunuz benimle röportaj yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz? Çünkü reyting var. Samsunspor için yapmıyorsunuz. Bana Galatasaray, Beşiktaş maçlarımız öncesi de gelin bu röportajı o maçlar için de yapalım. Yoksa insanlar diyor ki 'Yüksel başkan çıkıyor hep Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor.' Beni bütün kanallar çağırıyor ama senenin 6 ayı yurt dışında çalışan bir insanım. Ne Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, ne Beşiktaş'la, ne Trabzonspor'la işim yok. Onlar benim direkt rakibim. Yeri geldi mi rakibin hakkında konuşacaksın."
