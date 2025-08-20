Yumruklu kavga sonrası karar çıktı: Biletleri kesildi, satış listesine koyuldular

Marsilya'da yumruklu kavga sonrası karar çıktı.

Fransa liginin ilk haftasında Marsilya'nın Rennes'e deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın ardından Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında kavga etmişti.

"KARAR DİSİPLİN KURALLARINA UYGUN"



Kulüp iki ismin de üstünü çizdi. Marsilya'dan yapılan açıklamada Rabiot ve Rowe'un satış listesine koyulduğu duyuruldu.

Yazılı metinde "Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı." ifadeleri kullanıldı.