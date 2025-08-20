Yumruklu kavga sonrası karar çıktı: Biletleri kesildi, satış listesine koyuldular
Marsilya'daki yumruk yumruğa kavga iki oyuncunun biletlerinin kesilmesiyle sonuçlandı. Fransız kulübü Rabiot ve Rowe'u satış listesine koydu.
Marsilya'da yumruklu kavga sonrası karar çıktı.
Fransa liginin ilk haftasında Marsilya'nın Rennes'e deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın ardından Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında kavga etmişti.
"KARAR DİSİPLİN KURALLARINA UYGUN"
Kulüp iki ismin de üstünü çizdi. Marsilya'dan yapılan açıklamada Rabiot ve Rowe'un satış listesine koyulduğu duyuruldu.
Yazılı metinde "Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı." ifadeleri kullanıldı.
NELER YAŞANDI?
Jonathan Rowe'un maç sonunda soyunma odasında Adrien Rabiot'a tokat attığı ve kavganın büyüdüğü kaydedildi.
İki futbolcu arasındaki kavganın yumruklaşmaya kadar ilerlediği ve takımdaki diğer futbolcuların ayırmasıyla son bulduğu ifade edildi.
KAVGANIN NEDENİ
Kavganın, Rowe'un saha içerisindeki düşük performansının ve isteksiz tavırlarının takım arkadaşları tarafından eleştirilmesinden dolayı çıktığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor