Yumruklu kavganın faturası: Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ihraç edildi

Beşiktaş'ta yumruklu kavga ihraç edildi. Disiplin kurulu bu kararı oy çokluğuyla aldı.



İki ismin akıbeti, yönetim kurulu tarafından belirlenecek.



Beşiktaş yönetimi kararı onarsa, ekim ayındaki mali genel kurulda üyelerin de oylamasıyla ihraç kararları sonuca bağlanacak.



Başkan Serdal Adalı, disiplin kurulunun alacağı kararı yönetim olarak doğrudan uygulayacaklarını söylemişti.



Avukatları aracılığıyla resmi şikayette de bulunan Hasan Arat, kulüp tarihinde ihraç kararı alınan ilk başkan oldu.

