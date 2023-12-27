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Yunan basını Fatih Terim'in maaşını yazdı

Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Terim'in Panathinaikos'tan bonuslar hariç yaklaşık 1 milyon euro (32.5 milyon TL) alacağı iddia edildi.

Yunan basını Fatih Terim'in maaşını yazdı

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'in Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağlaması sonrası maaşı merak konusu oldu.

Yunan basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Terim'in maaşının, eski hoca Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı.

Yunanistan'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti. Bu rakamın, Panathinaikos'un son 10 yılda bir teknik adama verdiği en yüksek maaş olduğu vurgulanmıştı.

Buna göre Terim'in de bonuslar hariç yaklaşık 1 milyon euro (32.5 milyon TL) alacağı öne sürülüyor.

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