Yunan basınından maç sonrası skandal başlık: "Türkler ateşe verildi"
Yunan basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Samsunspor maçı sonrası skandal başlıklar attı.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.
Yunan medyası, 28 Ağustos'ta rövanşı Türkiye'de oynanacak maçı manşetlere taşırken çirkin başlıklara yer verildi.
İşte Yunan medyasında maçın yansımaları...
SDNA: Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü.
Kathimerini: Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı.
Ertnews: Reaksiyonuve kaliteyle Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u yendiler ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştılar.
Naftemporiki: Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı.
Sport24: Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı.
Newsit: Panathinaikos 2-1'lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması'na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye'ye favori olarak gidecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Samsunspor
- Yunanistan