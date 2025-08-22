Yunan basınından maç sonrası skandal başlık: "Türkler ateşe verildi"

Kathimerini: Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı. Ertnews: Reaksiyonuve kaliteyle Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u yendiler ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştılar.

SDNA: Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü.

Naftemporiki: Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı.



Sport24: Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı.



Newsit: Panathinaikos 2-1'lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması'na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye'ye favori olarak gidecek.

