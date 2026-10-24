Yunan basketbolunda şike ve rüşvet skandalı, ilk tutuklama yapıldı

Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalında bir hakem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, Yunan basketbolunu sarsan rüşvet ve şike skandalında tutuklu yargılanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

Aktif hakemliği 2026 yazında bırakan 53 yaşındaki hakemin evinde 820 bin avro nakit para ele geçirildi. Papapetrou, söz konusu paranın orman görevlisi olarak çalıştığı dönemdeki kazançları ve aile gelirinden elde edildiğini iddia etti.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

MAÇLAR İÇİN YARGIYA GİDİYORLAR



Panathinaikos Basketbol Kulübü, Yunanistan'da yaşanan şike ve rüşvet operasyonları sonrası sert bir açıklamada bulunmuştu.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız." ifadeleri kullanılmıştı.

Maçlarda görevlendirilen hakemlerin "belirli kişiler" tarafından atandığı vurgulanarak “Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyor.” ifadesine yer verilmişti.



"YUNAN BASKETBOLUNDA YAŞANANLAR ADİL DEĞİL"



Yunanistan kariyerinde sık sık hakemleri eleştiren ve tepki gösteren Türk antrenör Ergin Ataman daha önce yaptığı bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yunan basketbolunda yaşananlar adil değil. Biz yenilgiyi kabul ediyoruz. Ancak Tyrique Jones maç sonu soyunma odasına gelerek Kendrick'e vurdu. Kim bu herif? Bu ne demek oluyor. Bırakın basketbol oynayalım."

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını geçtiğimiz haziran ayında ayırmıştı.