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Yunan taraftarlar Galatasaray-PAOK maçına otobüslerle gidecek

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, karşılaşmaya otobüslerle gidecek.

Yunan taraftarlar Galatasaray-PAOK maçına otobüslerle gidecek

Yunan taraftarlar Galatasaray-PAOK maçına otobüslerle gidecek. 

PAOK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'te İpsala sınır kapısında olacak taraftarlar, buradan karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'a hareket edecek.

İpsala'dan son otobüsün saat 17.00'de kalkacağı duyuruldu. İstanbul'da olan taraftarların ise Sultanahmet Meydanı'ndan saat 18.30'da kalkacak otobüslerle stada geleceği bildirildi.

Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, bugün saat 22.00'de başlayacak.

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