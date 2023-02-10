Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki her sayı depremzedelere yardım olacak

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından birçok ülkeden hem arama kurtarma hem de maddi yardımlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerden Yunanistan'ın Ulusal Basketbol Ligi'nde bu haftaki maçlarda atılan her sayı için Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere 10 euro bağış yapılacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, 16. hafta maçları öncesinde deprem felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Ayrıca maçlarda atılacak her sayı için Yunan Kızılhaç hesabına 10 euro bağışta bulunulacağı ve toplanan yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderileceği belirtildi.



Lig yönetiminin de ayrıca bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.