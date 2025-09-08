Yunanistan - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Yunanistan zorlu karşılaşmada Danimarka’yı konuk ediyor. Danimarka, kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Yunanistan - Danimarka mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Yunanistan, Danimarka karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Yunanistan - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YUNANİSTAN - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Yunanistan ve Danimarka karşı karşıya geliyor. Piraeus'da, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
