Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 maçını da kaybeden Türkiye 'nin bu klasmanda kalmak için son umudu Yunanistan 'ın Sırbistan 'ı 4 veya daha farklı skorlarla yenmesiydi.

Ancak 7-0'lık Hollanda bozgununun etkisiyle bu maça çıkan Yunanistan 4 net gol pozisyonu yakalasa da mücadeleyi 69'da Masouras'ın attığı golle 1-0 kazandı. Ama bu sonuç ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye yaradı.



Sırbistan da Türkiye gibi 6'da 0 çekse de averajı -8 olduğu için grup sonuncuları arasında Galler ile birlikte ilk 2 içine girerek A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkını kazandı.



Yunanistan ise 2 maçta 4 puan aldığı Almanya'nın Hollanda'yı yenmesiyle 3'lü averaj sonunda 11 puanla 3. oldu ve elendi. Türkiye de Çekya ile birlikte B Ligi'nin yolunu tuttu.