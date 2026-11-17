Yunanistan Sırbistan'ı tek golle yendi ve A Milli Takım resmen B Ligi'ne düştü
17.11.2026 01:12
Son Güncelleme: 17.11.2026 01:29
Masouras Yunanistan'a galibiyeti getiren golü attı ama istediğini alan Sırbistan oldu.
Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Türkiye'yi de yakından ilgilendiren maçta Yunanistan, grup sonuncusu Sırbistan'ı 1-0 yendi. Ancak bu sonuç Sırbistan'a yaradı ve Türkiye B Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.
Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 maçını da kaybeden Türkiye'nin bu klasmanda kalmak için son umudu Yunanistan'ın Sırbistan'ı 4 veya daha farklı skorlarla yenmesiydi.
Ancak 7-0'lık Hollanda bozgununun etkisiyle bu maça çıkan Yunanistan 4 net gol pozisyonu yakalasa da mücadeleyi 69'da Masouras'ın attığı golle 1-0 kazandı. Ama bu sonuç ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye yaradı.
Sırbistan da Türkiye gibi 6'da 0 çekse de averajı -8 olduğu için grup sonuncuları arasında Galler ile birlikte ilk 2 içine girerek A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkını kazandı.
Yunanistan ise 2 maçta 4 puan aldığı Almanya'nın Hollanda'yı yenmesiyle 3'lü averaj sonunda 11 puanla 3. oldu ve elendi. Türkiye de Çekya ile birlikte B Ligi'nin yolunu tuttu.
Almanya, Hollanda karşısında tarihi bir galibiyet alarak Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
ALMANYA, HOLLANDA'YI EZDİ GEÇTİ
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ise Almanya, Hollanda'yı 5-0 yenerek 2. Grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Derry Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Schlotterbeck ve 77. dakikada Brajan Gruda attı.
A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Fransa, Almanya, İngiltere ve Portekiz grup ikincileri Belçika, Hollanda, İspanya ve Danimarka ile kura çekimi eşleşecekler. Birinciler saha avantajına sahip olacaklar ve aynı grupta yer alan takımlar eşleşmeyecek. Kura çekimi cuma günü.
DİĞER SONUÇLAR
B Ligi
1. Grup:
Kuzey Makedonya - Slovenya: 0-3, İsviçre-İskoçya: 4-0
C Ligi
3. Grup: Faroe Adaları - Moldova: 1-0, Kazakistan - Slovakya: 2-2
4. Grup: Estonya - Bulgaristan: 2-1, İzlanda - Lüksemburg: 3-0
D Ligi
1. Grup: Cebelitarık - Malta: 1-1
2. Grup: Litvanya - Lihtenştayn: 2-1