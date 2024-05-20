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Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı

Yunan ekibi Panathinaikos, 19 Mayıs paylaşımı yapan milli yıldız Samet Akaydin'i kadro dışı bıraktı. Akaydin'in kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı

Alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden ve ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Yunan ekibi 'ta 19 Mayıs krizi yaşanıyor.

Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan milli futbolcu Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istedi.

PAYLAŞIMI KALDIRMADI KADRO DIŞI KALDI

Sports Digitale'in haberine göre; Paylaşımı kaldırmayan Akaydin, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. 

Akaydin'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen milli savunmacı, Terim döneminde ocak ayında Panathinaikos'a kiralık olarak gitmişti. 

SAMET AKAYDİN'İN PAYLAŞIMI

Yunanistan'da 19 Mayıs krizi: Panathinaikos'tan Samet Akaydin'a kadro dışı - 1
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