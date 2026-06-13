Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olympiakos

13.06.2026 21:30

Son Güncelleme: 13.06.2026 21:30

Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olympiakos
Anadolu Ajansı

Panathinaikos koçu Ergin Ataman

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

 

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

 

PANATHİNAİKOS BAŞKANINA BİR YIL MEN CEZASI

Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle cezalandırdı.

 

Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin euro para cezası da verildiği aktarıldı.