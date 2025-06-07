Yunanistan'da Ergin Ataman ve Panathinaikos'a ceza

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçındaki olaylar nedeniyle Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman ve kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ceza verildi.

Yunanistan Spor Mahkemesi'nin açıkladığı kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ile 20 bin avro para cezası verildi.

KULÜBE DE CEZA

Giannakopulos'un eylemleri nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de 44 bin avro para cezası verildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas’a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 avro para cezası uygulandı.



Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.



KARŞILAŞMA İKİ GÜN ERTELEMELİ OYNANDI



Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli olarak dün oynandı.

İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti.