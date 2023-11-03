Yunanistan'da futbolda yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara ilişkin soruşturmanın, Panathinaikos Başkanı Yannis Alafuzos'un BBC'ye verdiği röportaj nedeniyle başlatıldığı belirtildi.



Haberde, yetkili savcının yürüteceği soruşturma kapsamında, Alafuzos ve adı şike olaylarıyla ilişkilendirilen kişilerin ifadeye çağrılacağı belirtildi.



Alafuzos, BBC'ye verdiği röportajda, "Yunan futbolunda şiddet vardı, çünkü yolsuzluk şiddete yol açıyor, şiddeti artırıyor. Yolsuzluk aynı zamanda birçok Yunan oyuncunun yurt dışına gitmesine de neden oluyor." ifadelerini kullanmıştı.



Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında ağustos ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde Atina'da taraftarlar arasında çıkan kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Alafuzos, "Artık işler giderek zorlaşıyor çünkü herkes neler olduğunu görebiliyor." demişti.