Yunanistan'da gözaltındaki taraftarların ifade vermeye geldiği mahkeme binası önünde arbede

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, rakip taraftarlar arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından 16 Ağustos'ta ziyaret edeceği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.



Yunanistan'dan yetkililer, ülkenin dört büyük kulübü olan AEK Atina, Olympiakos, PAOK ve Panathinaikos'un temsilcilerinin yanı sıra spor yetkililerinin de görüşmelere katılmaya davet edildiğini kaydetti.



OLAY



Rakip takımların taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan AEK taraftarı Kaçuris, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelediğini duyurmuştu.



Polis, 90'dan fazla zanlının, 10 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla Atina'da hakim karşısına çıkacağını bildirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin