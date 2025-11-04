NTV.COM.TR

Yunanistan'da kafa karıştıran cinayet: "Futbolla ilgisi olabilir"

Yunanistan'da futbolla ilişkili olabileceğinden şüphenilen davada bir kişinin cesedi bulundu.

'ın Eğriboz adasında 20 yaşındaki genç bir erkeğin cesedi bulundu.

soruşturmasıyla alakalı yapılan soruşturmada ikisi yaralı toplamda beş kişi yakalandı.

Polis, toplamda sekiz kişinin olayla ilgili olduğunu belirtirken yaşananların futbolla alakalı olabileceğini söyledi.

Polis sözcüsü Constantina Dimoglidou, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cinayetin arkasındaki motivasyonunun olup olmadığını araştıyoruz. "

Şüphelilerin, adanın en büyük rekabeti oluşturan iki futbol takımının taraftarları olduğu da belirtildi

Yunanistan'da kafa karıştıran cinayet: "Futbolla ilgisi olabilir" - 1 Yunanistan'ın Girit'ten sonraki en büyük adası olan Eğriboz Adası, 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarıyla gündeme gelmişti.
