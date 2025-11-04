Yunanistan'da kafa karıştıran cinayet: "Futbolla ilgisi olabilir"

Yunanistan'ın Eğriboz adasında 20 yaşındaki genç bir erkeğin cesedi bulundu.

Cinayet soruşturmasıyla alakalı yapılan soruşturmada ikisi yaralı toplamda beş kişi yakalandı.

Polis, toplamda sekiz kişinin olayla ilgili olduğunu belirtirken yaşananların futbolla alakalı olabileceğini söyledi.

Polis sözcüsü Constantina Dimoglidou, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cinayetin arkasındaki motivasyonunun futbol olup olmadığını araştıyoruz. "

Şüphelilerin, adanın en büyük rekabeti oluşturan iki futbol takımının taraftarları olduğu da belirtildi