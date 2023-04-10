Yunanistan'da yabancı hakemler promili aştı!

Yunan futbolunda tartışma yaratan olay dün yaşandı. Varşova'dan Atina'ya seyahat eden uçakta, Polonyalı hakem dörtlüsü ile Yunan taraftarlar arasında fiziksel müdahaleye varan tartışma çıktı.



Yolcuların şikayeti üzerine Elefterios Venizelos Havalimanı'nda yapılan kontrollerde, hakem Pawel Raczkowski ve yardımcılarının aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı.



Yunanistan'da Merkez Hakem Kurulu'nu yöneten eski İngiliz hakem Steve Bennett, olayın ardından yaptığı açıklamada, Polonyalı hakem dörtlüsünü görevden aldıklarını duyurdu.



AEK ile Aris arasında oynanacak maçı Yunan hakemler yönetti.

