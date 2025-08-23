Yunanistan'da Yusuf Yazıcı rüzgarı: Uzatmada öne geçirdi, sakatlığın ardından golle döndü
Kariyerine Fransa'nın ardından Yunanistan'da devam eden Yusuf Yazıcı golle döndü.
Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere bitti.
Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla 90+3'de öne geçti.
Ayoub El Kaabi'yle 90+7'de 1 gol daha bulan Olimpiakos, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
"CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞAMIŞ OLMAMA RAĞMEN BANA İNANDILAR"
Yazıcı, Yunanistan'daki hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Birçok kulüple görüştüm. Ama Olimpiakos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi." diyen Yazıcı, "Daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak." ifadelerini kullanmıştı.
Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü.:
"Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana 'Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin' diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için."
