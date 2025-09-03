Yunanlardan milli futbolcu için şaşırtan karar: Yusuf Yazıcı'ya şoku yaşattılar

"CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞAMIŞ OLMAMA RAĞMEN BANA İNANDILAR"



Yazıcı, Yunanistan'daki hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



"Birçok kulüple görüştüm. Ama Olimpiakos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi." diyen Yazıcı, "Daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak." ifadelerini kullanmıştı.



Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü.:



"Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana 'Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin' diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için."