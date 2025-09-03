Yunanlardan milli futbolcu için şaşırtan karar: Yusuf Yazıcı'ya şoku yaşattılar
Kariyerine Yunanistan'da devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişme sonrası iddialar güçlendi.
Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Kadroda milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yer almadı.
Olympiakos’un açıkladığı listede önemli isimler bulunurken, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Yazıcı’nın tercih edilmemesi dikkat çekti.
Bu gelişme sonrası Yazıcı için transfer iddiaları ortaya atıldı. Yazıcı'nın tekrar Trabzonspor'a döneceği de öne sürüldü.
LİGE GOLLE BAŞLAMIŞTI
Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında Olimpiakos, Asteras Tripolis'i son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmişti.
Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla 90+3'de öne geçmişti.
Ayoub El Kaabi'yle 90+7'de 1 gol daha bulan Olimpiakos, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı.
"CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞAMIŞ OLMAMA RAĞMEN BANA İNANDILAR"
Yazıcı, Yunanistan'daki hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Birçok kulüple görüştüm. Ama Olimpiakos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi." diyen Yazıcı, "Daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak." ifadelerini kullanmıştı.
Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü.:
"Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana 'Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin' diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için."
