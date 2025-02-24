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Yunus Akgün cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Yunus Akgün cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında sahasında ile karşılaşırken, Ahmed Kutucu ile Yunus Akgün sarı kart sınırında olan isimlerdi.

Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü.

Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

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