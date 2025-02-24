Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken, Ahmed Kutucu ile Yunus Akgün sarı kart sınırında olan isimlerdi.

Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü.

Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

