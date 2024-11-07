Yunus Akgün, Galatasaray'da 12 yıl sonra bir ilki başardı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılıları 6. dakikada kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, 12 yıl sonra bir ilki başardı.

Milli oyuncu, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşamlarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

Daha önce bu istatistiği 2012'nin Ekim ve Aralık ayları arasında Burak Yılmaz yakalamıştı.