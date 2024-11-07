Yunus Akgün, Galatasaray'da 12 yıl sonra bir ilki başardı
Tottenham karşısında jeneriklik bir gol kaydeden Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla 12 yıl sonra Avrupa'da üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılıları 6. dakikada kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, 12 yıl sonra bir ilki başardı.
Milli oyuncu, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşamlarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.
Daha önce bu istatistiği 2012'nin Ekim ve Aralık ayları arasında Burak Yılmaz yakalamıştı.
GOOOLLL! YUNUS AKGÜNNN!! OLAĞANÜSTÜ SÜPER BİR GOL!! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2QE22X5pVW— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
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