Yunus Akgün göz dolduruyor
Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, son dönemde gösterdiği performansla beğeni topladı. Akgün hem ligde hem Avrupa'da gollerine devam ediyor.
Galatasaray altyapısından yetişen milli oyuncu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.
Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.
BU SEZON 6 GOLÜ VAR
Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.
Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.
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