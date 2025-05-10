Yunus Akgün: Mayıslar bizimdir!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Yunus Akgün karşılaşma sonrası mücadele ve şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

Akgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar:



"Yarın Anneler Günü. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İlk yarı istediğimiz pozisyonları yakalayamadık ama ikinci istediğimiz gibi oynadık. Duran toplara çok çalışıyoruz. Bunun meyvelerini yiyoruz.



Önümüzde bir kupa daha var, onu almak istiyoruz. Sonra da Kayserispor maçında taraftarlarımızın önünde 5. yıldızı takmak istiyoruz.

Mayıslar bizimdir. Mayıs geldiğinde performansımız artıyor. İki kupayı da kazanmak istiyoruz."