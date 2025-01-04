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Yunus Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist

Galatasaray'da Yunus Akgün 2025'e de golle başladı. Milli futbolcu son 4 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yaptı.

Yunus Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist

'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün gollerine devam ediyor.

Akgün, takımının Göztepe ile oynadığı maçta da ağları havalandırdı.

Milli futbolcu takımının ikinci golüne imza attı. Akgün bu golle 
son 4 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yapmış oldu.

TOPLAMDA 21 MAÇTA 10 GOL

24 yaşındaki Akgün, toplamda sarı kırmızılılara bu sezon 21 maçta 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Yunus Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist - 1
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