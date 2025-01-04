Yunus Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün gollerine devam ediyor.



Akgün, takımının Göztepe ile oynadığı maçta da ağları havalandırdı.



Milli futbolcu takımının ikinci golüne imza attı. Akgün bu golle

son 4 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yapmış oldu.

TOPLAMDA 21 MAÇTA 10 GOL



24 yaşındaki Akgün, toplamda sarı kırmızılılara bu sezon 21 maçta 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.