Yunus Akgün'den A Milli Takım'da 3. gol

Yunus Akgün, Gürcistan müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 3. gol sevincini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in vuruşunda savunmadan seken topu Akgün ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Gürcistan müsabakasıyla milli formayla 17. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

