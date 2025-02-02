Yunus Akgün'ün kaçıracağı maçlar belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroya alınmadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. " ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray bu süreçte Gaziantep, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Bolu ve AZ Alkmaar ile oynayacak.