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Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in biyografisi

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup ederek alan Yusuf Can Zeybek'in kim olduğu, memleketi ve spor geçmişi merak konusu oldu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in biyografisi


662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek güreşseverlerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in biyografisi...

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu.

2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu.

Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı.

Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

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