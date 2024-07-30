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Yusuf Dikeç kimdir? 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatlarını takip eden sporseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Atıcılık sporcusu olan Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazandı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?

Yusuf Dikeç kimdir? 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. sporcusudur. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır.

Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.

Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

2024 'nda 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştır.

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