Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu. Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla büyük ilgi çeken Dikeç hakkında araştırmalar yoğunlaştı.İşte, Yusuf Dikeç hakkında bilgiler...



YUSUF DİKEÇ KİMDİR?



Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973’te Kahramanmaraş Göksun’da dünyaya geldi. Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş Dikeç, tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.



Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.



2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.



Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.



2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.



