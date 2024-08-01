Yusuf Dikeç NTV'ye konuştu: "85 milyonun duası vardı"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık alanında gümüş madalya alan Yusuf Dikeç yurda döndü.

Dünyanın konuştuğu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında atış yaptığı esnada ekipman kullanmaması ve elleri cebinde özgüvenli bir duruş sergilemesi sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.

Türkiye'ye dönen ve ilk röportajını NTV'ye veren Yusuf Dikeç'in açıklamaları şöyle;

"85 MİLYONUN DUASI VARDI"

"24 yıllık çalışmanın, bir emeğin sonucuydu. 24 yılın yorgunluğunu bugün çıkarabildik. Çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihinde ülkemize ilk atıcılık branşında olimpiyat madalyasını aldık. Benim için çok önemliydi, Avrupa, Dünya, Akdeniz İslam Oyunları hepsinde şampiyonluğumuz vardı ancak Olimpiyatlar'da yoktu. Tabi onu da o koleksiyonun içine ekledik çok mutlu olduk. Gönül isterdi ki altın madalya olsun ama işte dedim ya şans yanımızda değildi son anda gitti nasip diyelim. Çünkü rekor atarak biz finale çıktık çok iyi hazırlanmıştık. Biz oraya giderken 85 milyonun duası vardı öyle gittik. Bize verilen rol orada yarışmaktı biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

"İÇİMİZDE FIRTINALAR KOPUYOR"

"Görünüşümüz dışardan sakin olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Tabi bunu dışa yansıtamıyoruz. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyor. 5. olimpiyatın ve 85 milyonun da baskısı var. Buradan bir madalya ile dönmek bizi çok mutlu etti."

"2028'DE ALTIN MADALYA ALACAĞIM"

"Bundan sonraki hedefimiz 2028'de Los Angeles'a gideceğim. Yine o zamana kadar durmak yok bir 4 yıl daha çalışacağım. Allah nasip ederse orada altın madalyayı alacağım. Ondan sonra artık bu ülkeye ve camiaya yaşımız ve sağlığımız el verdiğince hizmet etmeye devam edeceğim."