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Yusuf Erdoğan'dan "Hakem özür diledi" iddiası: TFF harekete geçti, MHK savunma istedi

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, yeşil beyazlı ekibin formasını giyen Yusuf Erdoğan'ın maç sonrası hakemle ilgili sözleri dikkat çekmişti. MHK, Erdoğan'ın "Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' diyor." ifadesiyle ilgili harekete geçti.

Yusuf Erdoğan'dan "Hakem özür diledi" iddiası: TFF harekete geçti, MHK savunma istedi

'in 19. haftasında , 'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken, maç sonrası Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekmişti.

Erdoğan, hakemlerin vücut dilinden rahatsız olduğunu, iki pozisyon için hakemin kendisine "Özür dilerim, kaçırdım o pozisyonu" dediğini söylemişti.

Yusuf Erdoğan konuşmasının devamında "Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım" demişti.

Sözcü'nün haberine göre, bu açıklamaların ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) harekete geçti.

MHK karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'ndan Yusuf Erdoğan'ın röportajındaki iddiaları nedeniyle yazı savunma yapmasını istedi.

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