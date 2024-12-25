Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de
RAMS Başakşehir, Adana Demirspor ile sözleşmesi feshedilen Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Yusuf Sarı ile sözleşme feshedildiğini bildirmişti.
Milli oyuncunun yeni adresi bir başka Süper Lig ekibi Başakşehir oldu.
26 yaşındaki oyuncu turuncu-lacivertlilerle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı."
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