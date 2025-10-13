Yusuf Şimşek de Altay’a çare olamadı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da işler bir türlü yoluna girmiyor. Sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, ilk üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı. Alınan başarısız sonuçların ardından 44 yaşındaki teknik adam görevinden istifa etti.



Kurşunlu’nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren İzmir temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapmış olan Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Ancak Şimşek yönetiminde de tablo değişmedi. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı üç maçta yine 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Altay, 2025-2026 sezonunda henüz taraftarını galibiyetle tanıştıramadı.



ŞİMŞEK’LE GOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ



Ramazan Kurşunlu döneminde ilk üç haftada yalnızca 1 gol atabilen Altay, Yusuf Şimşek’in gelişiyle birlikte hücumda daha etkili bir görüntü sergilemeye başladı. Şimşek yönetiminde çıktığı üç maçta 4 gol kaydeden siyah-beyazlılar, bu alanda toparlanma sinyalleri verdi.