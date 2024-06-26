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Yusuf Yazıcı için Beşiktaş iddiası: "Transfer için görüşüyor"

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu kaydedildi.

Yusuf Yazıcı için Beşiktaş iddiası: "Transfer için görüşüyor"

, Rafa Silva'nın ardından kadro derinliğini yaratmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyet'in haberine göre, hem orta sahada hem da sağ kanatta görev alabilen bir futbolcu arayan Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Lille ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"

Trabzonspor'da Yazıcı'nın A takıma çıkmasında önemli pay sahibi olan Sadi Tekelioğlu, "Yusuf, İstanbul'da bir kulüpte oynamak istiyor. Beşiktaş'la transfer için görüşüyor" diye konuştu.

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