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Yusuf Yazıcı için Hollanda iddiası: 10 oyuncu arasında aday gösterildi

Lille forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı için Hollanda basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Voetbalzone'a göre milli futbolcu gelecek sezon Ajax'a transfer olabilecek 10 oyuncu arasında aday gösterildi.

Yusuf Yazıcı için Hollanda iddiası: 10 oyuncu arasında aday gösterildi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf yazıcı için Ajax'ın gelecek sezon yapabileceği transferler arasında gösterildi.

Hollanda basınından Voetbalzone'un haberine göre, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 yeni aday belirlerken, milli futbolcu adaylar arasında yer aldı.

27 yaşındaki futbolcunun Lille ile bulunan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kırmızı-beyazlılarla 41 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 12 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı

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