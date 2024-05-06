Yusuf Yazıcı için Hollanda iddiası: 10 oyuncu arasında aday gösterildi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf yazıcı için Ajax'ın gelecek sezon yapabileceği transferler arasında gösterildi.
Hollanda basınından Voetbalzone'un haberine göre, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 yeni aday belirlerken, milli futbolcu adaylar arasında yer aldı.
27 yaşındaki futbolcunun Lille ile bulunan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Kırmızı-beyazlılarla 41 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 12 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor