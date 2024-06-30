Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti

Lille ile sözleşme yenilemeyen Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Milli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama sen her zaman kalbimde olacaksın!

Hayatım boyunca sizinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım Bu formayı giymek benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Lille formasıyla 135 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 29 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.