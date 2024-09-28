Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta

Geçtiğimiz sezon sonunda Lille'e veda eden Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.

Yunan temsilcisi Olympiakos, milli futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

YUSUF YAZICI'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Yusuf, 2015'ten itibaren 4 yıl boyunca bordo-mavililerde A takımda forma giydi.

2019'da Fransız ekibi Lille'e imza atan Yusuf, orada 1 Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lille ile sözleşmesi bulunurken CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık forma giyen Yusuf, geçtiğimiz sezon sonunda Fransız ekibine veda etti.

27 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 267 resmi maça çıkarken, bu mücadelelerde 64 gol atıp, 39 asistlik katkı sağladı.