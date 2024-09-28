Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, serbest oyuncu statüsünde bulunan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon sonunda Lille'e veda eden Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.
Yunan temsilcisi Olympiakos, milli futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.
YUSUF YAZICI'NIN KARİYERİ
Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Yusuf, 2015'ten itibaren 4 yıl boyunca bordo-mavililerde A takımda forma giydi.
2019'da Fransız ekibi Lille'e imza atan Yusuf, orada 1 Lig şampiyonluğu yaşadı.
Lille ile sözleşmesi bulunurken CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık forma giyen Yusuf, geçtiğimiz sezon sonunda Fransız ekibine veda etti.
27 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 267 resmi maça çıkarken, bu mücadelelerde 64 gol atıp, 39 asistlik katkı sağladı.
🔴⚪🦁 Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬 Yusuf Yazıcı! pic.twitter.com/ql2XMzpBhi— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 28, 2024
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